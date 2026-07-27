Si viaja a los Valles cruceños, tome nota: estos son los nuevos horarios de restricción vehicular

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) Regional Santa Cruz informó que, desde este lunes 27 de julio, se restablecen los horarios de restricción vehicular en la ruta hacia los Valles cruceños, específicamente en el tramo Bermejo – La Angostura, con el objetivo de garantizar la seguridad de los usuarios y permitir la continuidad de los trabajos que se ejecutan en este sector de la Red Vial Fundamental.

De acuerdo con el comunicado de la entidad, la medida busca facilitar el avance de las obras sin poner en riesgo a conductores y pasajeros que transitan por esta carretera.

Los horarios de restricción establecidos son los siguientes:

De lunes a viernes:

09:00 a 12:00

14:00 a 17:00

Sábados:

09:00 a 11:30

Domingos y feriados:

Sin restricción vehicular

La ABC, junto con el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, recomendó a los usuarios planificar sus viajes con anticipación, respetar la señalización vial y acatar las instrucciones del personal autorizado, con el fin de contribuir al desarrollo seguro de las obras y preservar la seguridad de quienes utilizan esta importante vía.

La institución recordó que el cumplimiento de estas restricciones permitirá ejecutar los trabajos programados de manera eficiente, minimizando riesgos para los conductores y optimizando las condiciones de transitabilidad en la ruta que conecta Santa Cruz con los Valles cruceños.

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