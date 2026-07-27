La tragedia ocurrida durante los festejos por el aniversario de la comunidad Moro Moro dejó cuatro personas fallecidas y dos heridas, luego de que una camioneta atropellara a varias personas que se encontraban en inmediaciones de la plaza principal 25 de Julio.

La Dirección Departamental de Tránsito, Transporte y Educación Vial informó que el conductor de la camioneta Toyota Hilux negra, dio resultado 0,0 grados de alcohol en la sangre en la prueba de alcoholemia realizada tras el hecho.

El accidente ocurrió el viernes 24 de julio, aproximadamente a las 21:45, durante una verbena por el aniversario de la comunidad. Según el reporte policial, el vehículo atropelló inicialmente a tres personas, provocando la muerte de una de ellas y dejando a otras heridas.

“En circunstancias en la localidad de Moro Moro estaba festejando su aniversario y producto de una verbena que estaba en la plaza principal, un conductor al mando de una camioneta de color negro llega a atropellar a tres personas, donde ocasiona la muerte de forma catastrófica y provoca tres personas heridas”, informó el coronel Martín Guzmán, director departamental de Tránsito.

Tras el atropello, la camioneta impactó contra otro vehículo que se encontraba estacionado. El conductor fue aprehendido por un efectivo policial que realizaba labores de seguridad en la zona y posteriormente fue trasladado a dependencias de Tránsito Vallegrande junto con los heridos.

Durante la mañana del sábado, personal médico confirmó el fallecimiento de dos personas que se encontraban heridas debido a la gravedad de sus lesiones, elevando a cuatro la cifra de víctimas fatales. Una persona fue dada de alta, mientras que otra permanece internada en el Hospital de Vallegrande bajo cuidados intensivos.

Familiares y testigos cuestionan el resultado del examen

Pese al informe oficial de Tránsito sobre el resultado negativo del test de alcoholemia, familiares de las víctimas y algunos testigos sostienen una versión diferente sobre el estado del conductor antes del accidente.

Según el testimonio de un familiar, varias personas que presenciaron el hecho aseguran que el conductor se encontraba en presunto estado de ebriedad y que antes de atropellar a las víctimas habría protagonizado otros choques en el trayecto.

“Estaba totalmente borracho. Venía chocando desde más arriba y terminó arrollando a quienes estaban reunidos en la acera. Después intentó escapar y ni siquiera auxilió a las víctimas”, afirmó.

Estas declaraciones deberán ser verificadas dentro del proceso investigativo para establecer las circunstancias exactas del accidente y determinar responsabilidades.

Conductor recibió medidas sustitutivas

El coronel Guzmán informó que el conductor fue sometido a una audiencia cautelar, donde la autoridad jurisdiccional determinó medidas sustitutivas.

“Luego de la audiencia cautelar, el resultado del test de alcoholemia dio 0,0 de grado de alcohol en la sangre. El juez determinó medida sustitutiva, arresto domiciliario y detención”, explicó la autoridad policial.

El caso continúa en investigación mientras familiares de las víctimas solicitan que se esclarezca lo ocurrido y se determine si existieron otros factores que influyeron en la tragedia registrada durante los festejos de aniversario de Moro Moro.

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