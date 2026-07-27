“Se les puede salir de las manos: Huanuni exige mayor seguridad tras ataque de ‘Jukus’ que dejó cuatro muertos

La violencia relacionada con la sustracción ilegal de minerales volvió a cobrar vidas en el cerro Posokoni, en Huanuni. Un operativo de seguridad terminó con la muerte de dos militares y dos trabajadores de la Empresa Minera Huanuni, además de un subteniente herido, hecho que provocó duras críticas de dirigentes mineros y el pedido de mayor presencia policial en el municipio.

Tras conocerse la tragedia, el sindicato de trabajadores de Huanuni cuestionó la respuesta de las autoridades nacionales frente al incremento de la violencia en el yacimiento y advirtió que la situación podría agravarse.

“El ministro del sector, del sector minero, ha esperado que pasen estas situaciones, lamentablemente. En este momento hemos indicado, con el señor inaugurado el día de la cumbre, hemos indicado, tenemos concentrados todavía. Tenemos que ver directamente, buscar soluciones porque esto se les puede salir de las manos”, señaló un dirigente minero.

El reclamo también fue respaldado por dirigentes cívicos y vecinos de Huanuni, quienes aseguraron que el municipio cuenta con un número insuficiente de efectivos policiales para hacer frente a los hechos de violencia registrados en la zona.

“Mucha preocupación, yo creo que también tenemos esa situación de que también puedan reponernos ya el tema de nuestros efectivos policiales. Que realmente está en una situación muy coherente aquí en Huanuni, donde realmente trabajamos con pocos oficiales”, manifestó un vecino.

De acuerdo con el Ministerio de Defensa, el hecho ocurrió aproximadamente a la 01:00 de este domingo, durante un patrullaje preventivo solicitado por la Empresa Minera Huanuni para reforzar la seguridad en el cerro Posokoni. Según el reporte oficial, en esas circunstancias se produjo un incidente con un grupo de personas que presuntamente realizaba la sustracción ilegal de mineral.

La cartera de Estado informó que los militares fallecidos fueron identificados como el sargento inicial de topografía Cristian Quispe Beltrán, del Regimiento de Infantería Andina N.º 25 “Tocopilla”, y el sargento segundo de música Jhonatan Abdul Condori Mamani, del Regimiento de Infantería N.º 22 "Mejillones". Asimismo, confirmó que el subteniente de infantería Cristian Medrano Suárez resultó herido y recibe atención médica especializada en un establecimiento de salud de la ciudad de Oruro.

El Ministerio de Defensa también confirmó la muerte de dos trabajadores de la Empresa Minera Huanuni, aunque sus identidades aún no fueron dadas a conocer.

Inicialmente se reportó que el operativo habría sido emboscado por presuntos ladrones de minerales, conocidos como ‘jukus’. Sin embargo, las autoridades aclararon que las circunstancias del hecho aún son materia de investigación y que el Ejército inició las pesquisas para establecer cómo se produjeron los hechos.

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