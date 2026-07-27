La decisión de Samuel Doria Medina provoca reacciones en el ámbito político

Las reacciones a la decisión de Samuel Doria Medina de retirar su respaldo al Gobierno continuaron este lunes. Desde el oficialismo y sectores aliados aseguraron que la determinación no paralizará el trabajo legislativo y expresaron su expectativa de mantener acuerdos con parlamentarios que permanecen en la Alianza Unidad.

La diputada de Alianza Libre, Sofía Rocha, afirmó que la ruptura ya se anticipaba y consideró que la salida del empresario podría incluso abrir espacio para un diálogo más amplio en la Asamblea Legislativa.

"Ya se veía venir. Ahora oficialmente Samuel rompió este acuerdo; sin embargo, yo creo que no le va a afectar mucho al Gobierno porque no todos los diputados de Unidad le responden a Samuel", sostuvo.

"Camachistas" continuarán apoyando a Paz

En la misma línea, legisladores de la Alianza Unidad vinculados al liderazgo de Luis Fernando Camacho ratificaron que continuarán respaldando al Gobierno de Rodrigo Paz, aunque aseguraron que mantendrán su labor de fiscalización.

"Nosotros, los que representamos esta alianza, vamos a seguir apoyando al presidente Rodrigo Paz, siempre y cuando se realicen las gestiones necesarias para dar mejores condiciones a los ciudadanos, sin dejar de fiscalizar", manifestó Khaline Moreno, senadora de Unidad.

Niegan alejamiento y lo califican como "críticas constructivas"

Por su parte, el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, restó dramatismo a la decisión de Doria Medina y aseguró que el Gobierno continuará valorando los aportes que sean constructivos.2

"No lo veo como un alejamiento. Todo lo que sea propositivo y constructivo será bienvenido. Aquí hay que sumar y multiplicar, no restar y dividir", afirmó.

Mientras tanto, desde el ala parlamentaria afín a Samuel Doria Medina señalaron que esperan ser convocados para definir una posición conjunta respecto al futuro de su bancada en la Asamblea Legislativa, aunque algunos legisladores expresaron que su intención es continuar impulsando reformas desde el Legislativo.

En tanto, representantes de Alianza Libre pidieron que las denuncias de presuntos hechos de corrupción mencionadas por Doria Medina sean formalizadas ante las instancias correspondientes para que puedan ser investigadas.

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