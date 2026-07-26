Diputada exige que la justicia mida "con la misma vara" el caso Evo Morales

La diputada de la bancada Libre, Lissa Claros, cuestionó que se procese a efectivos de bajo rango por no ejecutar una orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales, mientras no se asuman acciones contra autoridades de mayor jerarquía.

La legisladora afirmó que la responsabilidad no debería recaer únicamente sobre los uniformados que aparecen en operativos o videos, sino también sobre los altos mandos y autoridades encargadas de hacer cumplir la orden judicial.

“¿Qué pasa con los altos rangos que no ejecutan la orden de aprehensión en contra de Evo Morales?”, cuestionó.

Observa falta de sanción a “peces gordos”

La parlamentaria insistió en que todos los servidores públicos deben cumplir sus funciones y ser sancionados si no lo hacen. Sin embargo, cuestionó que solo se investigue a funcionarios o efectivos de menor rango.

“Siempre se procesa y se sanciona a los íspis y no se procesa a los peces gordos”, afirmó.

Según Claros, la justicia debe actuar de manera igualitaria y sin diferenciar entre autoridades, mandos superiores o funcionarios operativos.

Pide medir “con la misma vara”

Claros sostuvo que cualquier funcionario que incumpla una orden judicial debe responder ante la justicia, pero observó que, en la práctica, los procesos suelen recaer sobre los niveles más bajos.

“Se tiene que medir con la misma vara absolutamente a todos los que no han ejecutado la orden de aprehensión en contra de Evo Morales”, manifestó.

La diputada también apuntó al rol de las autoridades del Gobierno y preguntó por qué no se exige responsabilidad a quienes tienen poder de decisión.

“¿Qué pasa con el ministro que no ejecuta la orden de aprehensión?”, agregó.

Pedido de justicia igualitaria

La diputada señaló que no puede existir una justicia diferenciada, donde algunos sean sancionados y otros queden al margen de la investigación.

“Necesitamos que la justicia actúe en contra de todos, una justicia igualitaria. No puede ser que para unos exista justicia y para otros no”, expresó.

Contexto del reclamo

El pronunciamiento surge luego de que se difundiera un video en el que, según el reporte, se observaría al expresidente Evo Morales en una situación en la que efectivos no habrían ejecutado acciones para aprehenderlo.

Claros afirmó que, si se inicia un proceso contra uniformados, también se debe revisar la responsabilidad de autoridades superiores que tienen la obligación de hacer cumplir las órdenes judiciales.

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