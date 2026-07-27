Bolivianos fueron rescatados en Buenos Aires tras ser víctimas de explotación laboral extrema

Una situación que genera preocupación entre la comunidad boliviana en Argentina. Un operativo realizado por la Policía Federal Argentina permitió rescatar a 16 trabajadores que eran sometidos a condiciones laborales extremas dentro de un taller textil clandestino en la ciudad de Buenos Aires.

De acuerdo con la investigación, la mayoría de las víctimas eran de nacionalidad boliviana y habrían sido obligadas a cumplir jornadas prolongadas de trabajo, con pocos minutos de descanso y bajo constante vigilancia por parte de los responsables del lugar.

Denuncia permitió activar la investigación

El caso comenzó luego de una denuncia realizada a la Línea 145, donde un vecino alertó sobre el funcionamiento de una fábrica textil clandestina ubicada en el barrio porteño de Parque Avellaneda.

Foto Gobierno Argentina

Tras varias tareas de investigación, las autoridades determinaron que los trabajadores permanecían en condiciones de vulnerabilidad, sin estar registrados formalmente y desarrollando sus actividades en un inmueble que operaba sin autorización.

Los investigadores señalaron además que los empleados trabajaban con la persiana del taller cerrada y enfrentaban riesgos relacionados con su seguridad y salud.

Mayoría de víctimas eran bolivianos

Durante el operativo, los efectivos identificaron a varias personas involucradas en el funcionamiento del taller y lograron rescatar a:

16 trabajadores de nacionalidad boliviana, paraguaya y argentina

Foto Gobierno Argentina

Además, fueron identificados responsables del lugar, entre ellos ciudadanos bolivianos, mientras que la justicia argentina continúa con las investigaciones por el delito de trata de personas con fines de explotación laboral.

Taller clandestino fue clausurado

En el procedimiento se secuestraron:

Siete teléfonos celulares.

30 máquinas de coser.

Una mesa de corte de tela.

Documentación relacionada con la actividad investigada.

Foto Gobierno Argentina

Posteriormente, las autoridades de la ciudad de Buenos Aires clausuraron el establecimiento y las víctimas recibieron asistencia de organismos especializados.

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