¿Conviene comprar dólares ahora? Así se cotiza el paralelo en Bolivia la tarde de este lunes

El mercado cambiario paralelo en Bolivia mostró una relativa estabilidad durante la tarde de este lunes 27 de julio, con variaciones reducidas respecto a las últimas jornadas. Sin embargo, el dólar estadounidense continúa cotizándose en valores altos, manteniendo la incertidumbre entre quienes necesitan acceder a moneda extranjera.

En el mercado paralelo, la divisa estadounidense se ubicó alrededor de Bs 11,60 para la compra y Bs 11,55 para la venta, reflejando una jornada con movimientos moderados después de semanas marcadas por una mayor presión sobre el dólar.

Durante la jornada, la cotización se mantuvo dentro de un rango aproximado entre Bs 11,71 y Bs 11,62, sin registrar cambios bruscos ni modificaciones significativas en la tendencia reciente.

Pese a esta aparente estabilidad, el precio elevado del dólar continúa generando preocupación en distintos sectores económicos. Familias que buscan proteger sus ahorros, comerciantes, importadores y empresas que requieren realizar pagos en moneda extranjera enfrentan mayores costos para conseguir dólares.

La duda del mercado: ¿comprar ahora o esperar?

Ante el comportamiento actual de la divisa, una de las principales preguntas entre los participantes del mercado es si conviene adquirir dólares en los niveles actuales o esperar una posible reducción del precio.

Especialistas señalan que la decisión depende de la necesidad de cada persona y del uso que tendrá la moneda extranjera, debido a que el comportamiento del tipo de cambio está influenciado por diversos factores, como la disponibilidad de dólares, la demanda del mercado y las expectativas sobre la economía nacional.

Quienes requieren dólares para pagos inmediatos enfrentan una situación distinta a quienes buscan adquirir divisas como una forma de resguardar sus recursos y pueden esperar una eventual variación del mercado.

Tipo de cambio oficial mantiene una brecha

Mientras el mercado paralelo refleja valores superiores, el Banco Central de Bolivia (BCB) mantiene una cotización referencial de Bs 11,37 por dólar, una cifra menor a la registrada en el mercado paralelo.

Esta diferencia evidencia que la brecha cambiaria continúa presente y sigue siendo uno de los principales factores de atención para ciudadanos y sectores productivos que dependen de la moneda estadounidense.

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