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¡Atención, viajeros! ABC anuncia cierre de dos tramos en la ruta Cochabamba-Santa Cruz la próxima semana

La restricción vehicular se aplicará entre las 07:00 y las 19:00, en el tramo comprendido entre el retén de Colomi, en el kilómetro 85, y el retén de Padre Sama, en el kilómetro 150. 

Cristina Cotari

27/07/2026 12:13

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La ruta nueva Cochabamba-Santa Cruz. Foto: MOPV
Cochabamba, Bolivia

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La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) anunció el cierre temporal de un tramo de la carretera nueva Cochabamba-Santa Cruz durante el lunes 3 y martes 4 de agosto, debido a trabajos de mantenimiento preventivo.

La restricción vehicular se aplicará entre las 07:00 y las 19:00, en el tramo comprendido entre el retén de Colomi, en el kilómetro 85, y el retén de Padre Sama, en el kilómetro 150.

La circulación estará habilitada durante el horario nocturno.

Recomiendan planificar los viajes

La ABC recomendó a los transportistas y a la población tomar las previsiones necesarias y planificar sus viajes para evitar inconvenientes durante las horas de cierre.

Desde la Terminal de Buses de Cochabamba también se alertó a los pasajeros sobre la restricción de la próxima semana. Además, se reportó una menor afluencia de viajeros en comparación con otros periodos tras la conclusión del descanso pedagógico de los estudiantes.

Los trabajos tienen como objetivo mejorar las condiciones de transitabilidad en este tramo de la carretera.

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