Dictan prisión preventiva a pareja acusada de sedar y abusar sexualmente de una mujer

Una pareja fue enviada con detención preventiva acusada de presuntamente sedar y abusar sexualmente de una mujer durante un hecho ocurrido el fin de semana en Puerto Suárez, departamento de Santa Cruz.

De acuerdo con el informe de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), la víctima habría sido citada por los ahora investigados, con quienes compartió bebidas alcohólicas. Posteriormente, según la denuncia, habría sido sedada y víctima de agresión sexual.

“Obviamente, después de sedada la víctima, proceden a abusar sexualmente de ella”, informó el coronel Edson Fernández, director de la Felcv de Santa Cruz.

Tras la denuncia, los acusados fueron aprehendidos y puestos a disposición de la autoridad jurisdiccional. En audiencia de medidas cautelares, el juez determinó la detención preventiva para ambos investigados mientras continúan las investigaciones.

James C.F., de 30 años, fue enviado al penal de Palmasola con una detención preventiva de 180 días. En tanto, Rebeca M.T., de 35 años, fue remitida a la carceleta de Bahía, donde deberá permanecer durante el tiempo establecido por la autoridad judicial.

“Estos son los casos que ha atendido la Felcv”, señaló Fernández al referirse al proceso que se encuentra en etapa investigativa.

Mira la programación en Red Uno Play