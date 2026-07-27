La Fiscalía de Oruro abrió una investigación por el delito de homicidio tras la muerte de dos efectivos militares y un guardia de seguridad de la Empresa Minera Huanuni, quienes fallecieron luego de una presunta emboscada protagonizada por "jukus", personas dedicadas al robo de mineral, en el cerro Posokoni.

El fiscal departamental de Oruro, Aldo Morales Alconini, informó que el Ministerio Público activó de inmediato las investigaciones con fiscales, médicos forenses y un equipo multidisciplinario para procesar la escena y realizar el levantamiento legal de los cuerpos.

"Las investigaciones continúan para identificar y establecer la responsabilidad de las personas involucradas en este hecho. Tenemos el compromiso de actuar con firmeza para identificar a los culpables", señaló.

El ataque ocurrió durante un patrullaje

De acuerdo con el fiscal de materia Richard Choquevillca, el hecho se registró cerca de la 01:00 de la madrugada del 26 de julio, cuando personal policial, militar y vigilantes realizaban patrullajes preventivos en el sector Tunari del cerro Posokoni.

Durante el operativo detectaron a presuntos "jukus" que, según las primeras investigaciones, sustraían mineral y utilizaban explosivos. Al intentar intervenirlos, el contingente habría sido emboscado con artefactos explosivos y objetos contundentes.

Como consecuencia del ataque, varios efectivos y vigilantes cayeron al interior de una bocamina de entre 50 y 70 metros de profundidad.

Autopsias confirman las causas de muerte

El rescate de los cuerpos se realizó una vez que existieron condiciones de seguridad en el lugar, con apoyo de personal especializado de la Empresa Minera Huanuni.

Las autopsias practicadas por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) determinaron que las tres víctimas fallecieron por traumatismos craneoencefálicos cerrados, lesiones en los centros nerviosos superiores, hematomas subdurales, fracturas de bóveda y base del cráneo, además de un politraumatismo provocado por la caída al interior de la bocamina.

El caso permanece en etapa de investigación por el delito de homicidio, mientras la Fiscalía continúa recolectando elementos de convicción para esclarecer las circunstancias del ataque e identificar a los responsables de la presunta emboscada.

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