"Los rodearon e impidieron su salida": investigan la emboscada de ‘jucus’ en Huanuni

Una emboscada atribuida a ladrones de mineral, conocidos como 'jucus', dejó cuatro personas fallecidas, dos militares y dos trabajadores en el yacimiento Posokoni, de la Empresa Minera Huanuni, en Oruro. Entre las víctimas se reportan dos militares y un civil.

El fiscal departamental de Oruro, Aldo Morales, informó que una comisión investigadora fue desplegada hasta la zona para verificar las circunstancias del hecho y confirmar el número final de víctimas.

Ocho personas heridas

De acuerdo con el reporte preliminar, al menos ocho personas resultaron heridas y fueron trasladadas a centros médicos. Algunas fueron atendidas inicialmente en el Hospital Santa María de Huanuni y luego derivadas al seguro social de la ciudad de Oruro.

La Policía y el Ministerio Público iniciaron las investigaciones para establecer responsabilidades y determinar cómo se produjo el ataque.

'Jucus' habrían ingresado durante festejos

Según los primeros datos, el hecho se registró entre la noche del sábado y la madrugada de este domingo, durante actividades por el aniversario de Huanuni.

Un grupo de aproximadamente 50 personas armadas habría ingresado ilegalmente a los parajes del cerro Posokoni, aprovechando los festejos que se realizaban en la zona.

Personal de seguridad fue rodeado

El personal militar y policial que realizaba labores de seguridad habría sido sorprendido en el interior de la mina. Según el informe preliminar, los atacantes rodearon a los efectivos e impidieron su salida hacia la superficie para pedir auxilio.

Morales señaló que el ataque se produjo en la parte interna de la mina y que los militares fallecidos habrían caído por una rampa de aproximadamente 50 metros, en el sector denominado Patiño.

Investigación en curso

El Ministerio Público aguarda el informe de la comisión investigadora para precisar la secuencia del hecho, identificar a los responsables y establecer si existieron más personas involucradas en la emboscada.

El caso vuelve a poner en alerta la presencia de grupos dedicados al robo de mineral en centros mineros del país.

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