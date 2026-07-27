Cochabamba: Detienen a acusado de estafar Bs 750 mil ofreciendo ganancias con inversiones en oro

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Cochabamba investiga un presunto caso de estafa con víctimas múltiples que dejó un perjuicio económico de 750 mil bolivianos. El principal acusado fue enviado con detención preventiva por seis meses al penal de San Sebastián varones.

El director departamental de la Felcc, Erick Peralta, informó que el investigado captaba a sus víctimas con la promesa de duplicar el dinero mediante supuestas inversiones en la compra de oro.

Mencionó que el sujeto utilizaba "ganchos" o intermediarios para atraer a nuevos inversionistas, quienes entregaban diferentes montos de dinero con la expectativa de obtener altas ganancias.

Sin embargo, aclaró que las inversiones nunca se concretaban y las ganancias prometidas no eran entregadas, por lo que las personas afectadas decidieron denunciar el hecho ante la Policía.

Hay más de 20 víctimas

Peralta indicó que, hasta el momento, se identificó entre 20 y 25 víctimas, mientras que el monto obtenido mediante el presunto fraude alcanza los Bs 750 mil.

La autoridad policial recordó a la población la importancia de verificar cualquier oferta de inversión antes de entregar dinero y evitar confiar en promesas de ganancias rápidas o extraordinarias.

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