Labor de bomberos en Tarija contará como horas laborales sin descuento

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social emitió el Comunicado DGTHSO-000037/2026 mediante el cual dispone que las horas dedicadas por trabajadores, servidoras, servidores públicos y empleados del sector privado al combate de los incendios forestales en Tarija sean reconocidas como horas efectivamente trabajadas.

La medida se enmarca en la Emergencia Departamental declarada mediante el Decreto Departamental Nº 019/2026 y en cumplimiento del artículo 25 de la Ley Nº 449 de Bomberos, beneficiando a quienes participen en labores de atención, control, mitigación, enfriamiento y vigilancia de los incendios, siempre que formen parte de organizaciones de bomberos voluntarios o equipos de primera respuesta legalmente constituidos y registrados ante el Viceministerio de Seguridad Ciudadana.

Para acceder a este reconocimiento, los voluntarios deberán presentar una certificación emitida por la Dirección Departamental de Bomberos de la Policía Boliviana o por la organización de bomberos voluntarios o equipo de primera respuesta al que pertenezcan, documento que deberá detallar el trabajo realizado, la fecha y el tiempo empleado. El Ministerio aclaró que la sola presentación de una credencial o constancia de pertenencia no sustituye la certificación exigida.

Asimismo, la cartera de Estado establece que por las horas debidamente certificadas "no corresponde aplicar descuentos salariales o de remuneración, sanciones por inasistencia, reposición de horas, pérdida de beneficios ni afectación a la estabilidad laboral".

Cumplimiento obligatorio

El comunicado también precisa que este reconocimiento no constituye una autorización general para ausentarse del trabajo, sino que se limita exclusivamente al tiempo real de intervención que coincida con la jornada laboral de la persona convocada.

Finalmente, el Ministerio de Trabajo recordó que la disposición es de cumplimiento obligatorio, conforme establece el parágrafo I del artículo 48 de la Constitución Política del Estado, y busca respaldar a quienes colaboran en las tareas de respuesta frente a la emergencia por incendios forestales que afecta al departamento de Tarija.

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