Un hombre fue hallado sin vida la mañana de este lunes en el barrio Suárez, ubicado en la zona del Plan Tres Mil, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. De acuerdo con los primeros reportes, el cuerpo presentaba aparentes signos de violencia, por lo que la Policía inició las investigaciones para esclarecer las circunstancias del hecho.

Vecinos del lugar5 fueron quienes encontraron a la víctima y dieron aviso a las autoridades. Uno de los testigos señaló que el hombre presentaba lesiones, aunque indicó que aún se desconoce cómo ocurrieron los hechos.

“Estaba golpeado, me dijeron. Le pegaron al señor o tal vez alguna movilidad lo atropelló y se desvaneció ahí”, manifestó un vecino.

Personal de la División Homicidios se trasladó hasta el lugar para realizar el levantamiento legal del cuerpo. Posteriormente, los restos fueron llevados a la morgue municipal de la Pampa de la Isla, donde se practicará la autopsia médico-legal que permitirá establecer la causa exacta de la muerte.

Los vecinos también indicaron que la víctima no sería conocida en el barrio, lo que dificulta su identificación.

“La gente dijo que no lo conocen”, comentó otro vecino.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un informe oficial sobre el caso. Se espera que en las próximas horas la Policía brinde mayores detalles sobre la identidad de la víctima y los avances de la investigación.

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