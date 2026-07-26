Cifabol alerta dificultades para importar materias primas por volatilidad del dólar

La Cámara de la Industria Farmacéutica Boliviana (Cifabol) pidió al Gobierno nacional adoptar medidas que permitan acceder a un tipo de cambio estable, ante las dificultades que enfrenta el sector para importar materias primas, insumos y cubrir costos logísticos.

El gerente de Cifabol, Josip Lino, señaló que la industria farmacéutica depende de insumos importados y de servicios vinculados al transporte y la logística, por lo que la variación del dólar afecta directamente la planificación del sector.

“Esta dependencia de las materias primas y del pago en servicios de logística de transporte no nos permite tener presupuestos claros, presupuestos acordes a la realidad cuando hay un dólar flexible”, afirmó.

Dificultades para importar insumos

Lino advirtió que la volatilidad cambiaria complica el abastecimiento oportuno de materias primas necesarias para la producción nacional de medicamentos.

Según explicó, la falta de estabilidad en el tipo de cambio impide una programación adecuada de compras y genera incertidumbre en una industria considerada sensible por su impacto en la salud de la población.

“Al Gobierno le pedimos tener medidas que nos permitan acceder a un dólar en condiciones de estabilidad”, señaló.

Producción nacional de medicamentos

El representante de Cifabol sostuvo que una mayor previsibilidad cambiaria permitiría a la industria farmacéutica mejorar la adquisición de materias primas y continuar produciendo medicamentos en el país.

“Esta estabilidad nos va a permitir tener una mejor programación, una mejor adquisición de las materias primas y seguir produciendo los medicamentos en el país”, indicó.

Piden reunión con el Ejecutivo

Cifabol solicitó al Gobierno abrir un espacio de diálogo para analizar propuestas y definir medidas que permitan fortalecer al sector farmacéutico.

Lino planteó la necesidad de avanzar, en el corto plazo, hacia una política industrial farmacéutica que brinde mejores condiciones para la producción nacional.

“Le pedimos al Gobierno nacional poder reunirnos, sentarnos, analizar propuestas y tener en un corto tiempo una política industrial farmacéutica que permita fortalecer al sector”, expresó.

Sector sensible

La industria farmacéutica insistió en que la estabilidad del tipo de cambio es clave para evitar mayores dificultades en la importación de insumos y garantizar la continuidad de la producción de medicamentos en Bolivia.

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