Identifican a librecambista asesinado durante atraco en Cochabamba

Fue identificado el librecambista que perdió la vida durante un violento atraco registrado la noche del lunes en inmediaciones de la terminal de buses de Cochabamba.

Se trata de Hugo Mamani, de 43 años, cuya identidad fue confirmada por la Fiscalía, institución que además dirige la investigación para esclarecer el hecho.

De acuerdo con información, el ataque ocurrió cerca de las 19:30 en la avenida Ayacucho, cuando la víctima y otros librecambistas se retiraban de su jornada laboral. En ese momento fueron interceptados por delincuentes armados que intentaron apoderarse de una mochila que, presuntamente, contenía una importante suma de dinero.

Además del fallecido, dos personas resultaron heridas y fueron trasladadas a un centro de salud para recibir atención médica.

Durante las primeras diligencias, una mujer que se identificó como esposa de la víctima reclamó la mochila que portaba Mamani. Sin embargo, la Policía resguardó el objeto al considerarlo un elemento de interés dentro de la investigación y la trasladó para que preste su declaración.

El cuerpo de Hugo Mamani fue trasladado al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), donde se le practicará la autopsia de ley. La Fiscalía continúa con las investigaciones para establecer las circunstancias del crimen y dar con el paradero de los autores del atraco.

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