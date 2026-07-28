Violento asalto frente a la terminal de Cochabamba: un librecambista asesinado y varios heridos tras balacera

Momentos de zozobra y terror se vivieron la noche de este lunes, aproximadamente a las 19:30, en plena vía pública de la avenida Ayacucho, frente a la Terminal de Buses de Cochabamba. Un hecho de sangre sacudió la zona tras registrarse una balacera en medio de un violento asalto.

El hecho y la resistencia de la víctima

De acuerdo con el relato preliminar de los testigos en el lugar, la víctima —quien se encontraba en compañía de otra persona y se dedicaría a la actividad de librecambista— fue interceptada sorpresivamente por dos antisociales que se desplazaban a pie.

Los delincuentes intentaron arrebatarle una mochila que portaba, donde presuntamente llevaba dinero en efectivo. Ante la negativa y la férrea resistencia del hombre, los atacantes abrieron fuego a corta distancia, disparando en repetidas ocasiones antes de darse a la fuga con rumbo desconocido.

Escenas de dolor y despliegue policial

Tras las detonaciones, que alarmaron a transeúntes y pasajeros, la gente dio aviso inmediato a las autoridades. Minutos después, equipos de emergencia, ambulancias y efectivos de la Policía Boliviana arribaron al lugar para atender la emergencia.

Los paramédicos procedieron a socorrer de inmediato a los heridos, cuyo número oscila entre dos y tres personas, trasladándolos a centros médicos cercanos.

En la escena del crimen, que quedó resguardada por los uniformados, yacía el cuerpo sin vida del hombre sobre la vía, rodeado de una gran cantidad de sangre y al menos un par de casquillos percutidos. En medio de la conmoción, la acompañante del fallecido protagonizó una desgarradora escena al permanecer junto al cuerpo sin soltar la mochila, aferrándose a ella con fuerza mientras esperaba la llegada de las unidades de investigación forense. También llegó un joven a consolarla, presumiblemente un familiar.

La Policía ha iniciado operativos en la zona y recolecta imágenes de cámaras de seguridad para dar con el paradero de los antisociales prófugos.

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