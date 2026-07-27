Fiscalía rechaza detención domiciliaria de juez Zeballos y asegura que la investigación continuará

El Ministerio Público expresó su desacuerdo con la decisión judicial que otorgó detención domiciliaria al juez Hebert Zeballos, investigado dentro del denominado caso Maletas, y anunció que analizará la presentación de una apelación para revertir la medida.

El fiscal de Sustancias Controladas, Porras, manifestó que la determinación de conceder el beneficio no significa que el investigado quede al margen del proceso penal y remarcó que las investigaciones continuarán.

“Si está en libertad, eso no quiere decir que se exima de la investigación. El Ministerio Público no estaba de acuerdo con esa decisión y vamos a seguir avanzando en el caso”, afirmó.

El representante del Ministerio Público explicó que aún existe una audiencia pendiente relacionada con el presunto delito de legitimación de ganancias ilícitas, además del proceso por tráfico, por lo que la situación jurídica de Zeballos todavía no está completamente definida.

Asimismo, aclaró que, aunque se dispuso la detención domiciliaria, el juez continúa en el penal de Palmasola hasta que cumpla con todas las condiciones impuestas por la autoridad judicial, entre ellas el pago de una fianza y el cumplimiento de las demás medidas cautelares.

“Mientras no cumpla todas las medidas, él no va a salir. Eso fue contundente el vocal en ese momento”, sostuvo Porras.

Las investigaciones seguirán su curso mientras se resuelven los recursos presentados por las partes. En paralelo, el presidente del Consejo de la Magistratura anunció que se intervendrá la sala que concedió la detención domiciliaria al juez Zeballos para revisar las actuaciones judiciales.

Hebert Zeballos fue aprehendido el 23 de enero tras ser vinculado al denominado caso de las 32 maletas, cuyo contenido aún no ha sido confirmado oficialmente. Además, durante un allanamiento a su empresa de seguridad, las autoridades hallaron sustancias controladas, entre ellas marihuana. Dos días después, el 25 de enero, la Justicia dispuso su detención preventiva en el penal de Palmasola, donde permanece hasta que cumpla las condiciones establecidas para hacer efectiva la detención domiciliaria.

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