Operativo en Vinto termina con seis detenidos y un importante cargamento de marihuana decomisado

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) logró secuestrar 195 paquetes de marihuana durante un operativo ejecutado en la localidad de Vinto, en el departamento de Cochabamba.

De acuerdo con los datos preliminares, la sustancia controlada era transportada por una familia a bordo de dos minibuses, los cuales fueron interceptados por efectivos antidroga en el marco de las labores de control e inteligencia.

Seis aprehendidos y 195 paquetes de marihuana incautados en Vinto. FOTO: BTV.

Como resultado de la intervención, seis personas fueron aprehendidas, entre ellas un menor de edad, quienes quedaron a disposición de las autoridades competentes para el desarrollo de las investigaciones.

El operativo representa un nuevo golpe al narcotráfico en el departamento, mientras la Felcn continúa con las acciones destinadas a combatir el tráfico de sustancias controladas.

Hasta el momento no se han brindado mayores detalles sobre el origen, destino o el peso total del cargamento incautado. Se aguarda un informe oficial por parte de las autoridades correspondientes en las próximas horas, con el fin de ampliar la información sobre este caso y los resultados de la investigación.

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