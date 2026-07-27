El Comando Departamental de la Policía de Cochabamba inició un proceso disciplinario contra dos efectivos de Umopar, luego de que fueran captados conversando con el expresidente Evo Morales en un puesto de control en Chimoré, sin ejecutar la orden de aprehensión vigente en su contra.

El inspector del Comando Departamental de la Policía, Vanderley Flores, informó que el caso fue remitido a la Fiscalía Policial, donde se determinó el inicio de una investigación por presuntas faltas disciplinarias cometidas en el ejercicio de sus funciones.

Flores explicó que los uniformados son investigados por los presuntos delitos disciplinarios de desobedecer e incumplir resoluciones administrativas emitidas por el Comando General de la Policía y por incumplimiento y resistencia colectiva a mandatos, órdenes y disposiciones reglamentarias.

"Se ha pasado a conocimiento de la Fiscalía Policial donde, después de un análisis y valoración en derecho, se ha iniciado las investigaciones contra estos dos servidores policiales por la presunta transgresión o faltas disciplinarias cometidas en el ejercicio de sus funciones", señaló.

Continúan en funciones mientras avanza la investigación

El inspector indicó que ambos policías continúan desempeñando funciones en Umopar, pero deberán presentarse ante la Fiscalía Policial de Cochabamba para participar en todos los actos investigativos.

"Los dos servidores públicos policiales se encuentran todavía cumpliendo sus funciones en Umopar y ya se ha emitido el inicio de investigación. Los mismos serán puestos a disposición investigativa de la Fiscalía Policial de Cochabamba", afirmó.

"No se necesita una orden expresa"

Flores remarcó que todos los efectivos policiales conocen las disposiciones emitidas por el Comando General, por lo que no requieren una instrucción individual para ejecutar una orden de aprehensión.

"Las disposiciones del Comando General de la Policía son claras. No necesitamos una orden expresa para cada servidor policial. Los servidores públicos no podemos alegar desconocimiento de alguna norma", sostuvo.

El antecedente

La investigación fue iniciada después de que se difundiera en redes sociales un video en el que se observa a dos policías conversando con Evo Morales mientras este conducía un vehículo en el puesto de control de Umopar Castillo, en Chimoré, el pasado 24 de julio.

Tras revisar el material audiovisual y los informes correspondientes, el Ministerio de Gobierno dispuso el inicio de un proceso disciplinario por presuntas faltas graves relacionadas con el incumplimiento de resoluciones y la resistencia a mandatos y disposiciones reglamentarias.

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