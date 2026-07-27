Tragedia bajo tierra: 92 mineros perdieron la vida en Potosí durante 2026

La crisis de seguridad industrial en los centros mineros del departamento de Potosí continúa cobrando vidas de manera implacable. La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) reportó seis nuevas muertes en los últimos días, elevando la cifra total de víctimas fatales a 92 en lo que va del año.

El director de la institución policial, el coronel Henry Torrico, detalló a medios locales que los recientes decesos ocurrieron bajo diversas circunstancias recurrentes que evidencian el alto riesgo al que se exponen los trabajadores en los yacimientos cooperativizados:

Cooperativa Minera Cerro Rico (Sección Ánimas): Un minero perdió la vida tras caer 40 metros desde una "bota" (recipiente de acero o balde utilizado en la minería artesanal).

Mina Nueva Calamarca: Un trabajador se precipitó 70 metros al vacío hacia un cuadro interior, falleciendo de manera instantánea.

Municipio de Cotagaita (Mina Lajta Chimpa): Dos personas perdieron la vida debido a la inhalación de gases tóxicos acumulados en la galería.

Mina Rey de Dios (Sección Teo): Dos hombres fallecieron tras la caída del winche —equipo empleado para levantar y bajar cargas pesadas— justo al concluir su jornada laboral.

Un panorama alarmante y persistente

Los trágicos reportes de este mes confirman que la implementación del Plan de Acción Conjunto Interinstitucional, lanzado el pasado 1 de julio por la Fiscalía General del Estado, aún no ha logrado frenar la siniestralidad en los socavones. Desde el anuncio de este plan, al menos nueve personas han perdido la vida.

Las estadísticas recopiladas por la Felcc durante los primeros siete meses de 2026 detallan un desglose preocupante:

La gran mayoría de las víctimas son varones, acompañados por un número significativo de mujeres socias y trabajadoras.

El departamento también enfrenta el flagelo del trabajo infantil y adolescente en zonas de alto riesgo; entre enero y junio se reportaron ocho menores de edad (de entre 13 y 17 años) fallecidos en labores extractivas, situación que mantiene en alerta a la Defensoría del Pueblo ante el inicio del descanso pedagógico.

Factores de riesgo principales

De acuerdo con los informes forenses y policiales de la División Homicidios, las causas estructurales de los decesos se mantienen inalterables desde gestiones anteriores:

Presencia de gases tóxicos: Conocido popularmente como "bochorno" o monóxido de carbono, causa asfixias químicas fulminantes en cuestión de minutos. Caídas a profundidades y fallas mecánicas: Precipitaciones desde alturas considerables debido al corte de cables, fallas en los winches o descensos riesgosos en "botas" y cuadros abiertos. Derrumbes y desprendimientos: La inestabilidad de la estructura rocosa provoca la caída constante de planchones y rocas sobre los socavones.

Las autoridades policiales y de unidades de socorro continúan reiterando la urgencia de redoblar los controles de seguridad industrial y el cumplimiento de normativas de protección, recordando que las cifras de este año superan dramáticamente los niveles de control preventivo en los yacimientos potosinos.

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