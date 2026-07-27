Dictan detención preventiva a pareja acusada de abusar de su amiga en Puerto Suárez

La Justicia determinó enviar a detención preventiva a un hombre y una mujer acusados de agredir sexualmente a una joven de 24 años en el municipio de Puerto Suárez en Santa Cruz. El hecho se produjo luego de que los imputados invitaran a la víctima en horas de la noche para trasladarla a un inmueble en refacción, donde consumaron el ilícito.

Detalles de la investigación policial

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) de Santa Cruz, Cnel. Edson Fernández, detalló el perfil de los aprehendidos y la relación de confianza que mantenían con la afectada.

“Hay dos aprehendidos: James C. de 30 años de edad, de ocupación albañil, era amigo de la víctima y la otra aprehendida es Rebeca N. de 35 años quien se desempeña en labores de casa, también amiga de la víctima. Ambas personas son casadas, en horas de la noche estas personas recogen a la víctima y la llevan a una casa donde estaban haciendo una refacción, ahí reparten bebidas alcohólicas, después de sedada la víctima, proceden a abusar sexualmente de ella”, explicó Fernández.

Definición de la situación legal

Tras la audiencia de medidas cautelares, la autoridad jurisdiccional evaluó los riesgos procesales y dispuso la detención preventiva de ambos investigados.

“James C. está con 180 días ya está en el penal de Palmasola y Rebeca N. tiene 120 días con detención preventiva en la carceleta de Bahía”, concluyó Fernández.

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