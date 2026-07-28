Aprehenden al evista Freddy Mamani por el caso bloqueo de 53 días

El expresidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, fue aprehendido este lunes en el marco de las investigaciones por el caso de los 53 días de bloqueos.

La aprehensión se ejecutó en cumplimiento de un mandamiento emitido dentro del proceso investigativo.

Caso por bloqueos

Mamani es investigado dentro del proceso abierto por los bloqueos que se extendieron por más de 50 días y que generaron perjuicios en distintos puntos del país.

La información preliminar señala que la aprehensión forma parte de las actuaciones que llevan adelante las autoridades competentes para establecer responsabilidades.

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