Ampliación del descanso pedagógico modifica el calendario escolar en La Paz

La ampliación del descanso pedagógico por una semana en gran parte del departamento de La Paz obligó a modificar el calendario escolar. La Dirección Departamental de Educación confirmó que los distritos donde se extendieron las vacaciones concluirán las actividades académicas una semana después de la fecha inicialmente prevista.

El director departamental de Educación, Víctor Sirpa, explicó que la Resolución Ministerial establecía originalmente el 2 de diciembre como fecha de cierre de la gestión; sin embargo, tras la ampliación del receso invernal, los distritos afectados finalizarán el calendario escolar el 9 de diciembre.

"Debido a esta ampliación, aquellos distritos que han considerado precisamente la ampliación estarían culminando el 9 de diciembre", informó.

Son 48 distritos que ampliarán su calendario escolar

La modificación alcanza a 48 distritos educativos del altiplano, entre ellos las ciudades de La Paz y El Alto, además de municipios como Sica Sica, Calamarca, Patacamaya y Charaña, donde las bajas temperaturas motivaron a extender el descanso pedagógico.

Silva precisó que la adecuación del calendario responde a las atribuciones de la Dirección Departamental de Educación y las direcciones distritales, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de los 200 días hábiles de clases establecidos para la gestión.

"Es una atribución de la Dirección Departamental, en coordinación con las direcciones distritales, hacer modificaciones al calendario", señaló.

La autoridad aclaró que el ajuste será únicamente para los distritos que ampliaron las vacaciones de invierno, mientras que el resto de las regiones mantendrá las fechas previstas en el calendario escolar correspondiente a la gestión 2026.

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