¿De vuelta a clases? Este es el itinerario y rutas de los PumaKatari en La Paz

Con el retorno a clases, LaPazBUS anunció que desde este lunes 27 de julio de 2026 retomará el itinerario de mediodía en sus diferentes rutas.

El servicio funcionará de lunes a viernes en tres franjas horarias: mañana, mediodía y tarde/noche, según el cronograma difundido por la Secretaría Municipal de Ciudad Conectada y Movilidad Urbana.

Rutas habilitadas

El itinerario incluye las rutas Achumani, Caja Ferroviaria, Chasquipampa, Incalojeta Norte, Incalojeta Sur, Integradora, Irpavi II, La Portada, Limanipata, Mallasa y Villa Salomé.

Cada ruta cuenta con horarios diferenciados de salida desde sus respectivas paradas, por lo que se recomendó a los usuarios revisar el cronograma antes de planificar su viaje.

Paradas principales

Entre las paradas incluidas en el itinerario figuran Campo Verde, Plaza San Pedro, 7 Lagunas, Alonso de Mendoza, Calle 63, Plaza Camacho, Tupac Katari, Cancha Zapata, Obras Calle 13, Irpavi Calle D, Simón Bolívar, avenida Montes, Cusicancha, Plaza del Obelisco, Plaza Humboldt, Irpavi Calle 15, Jupapina Calle 11, Cosmos 85 y UMSA.

Horarios para estudiantes y usuarios

La reposición del servicio al mediodía busca responder a la demanda generada por el retorno de las actividades escolares, especialmente en horarios de salida y traslado de estudiantes.

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