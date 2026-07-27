El retorno a las aulas está acompañado por un marcado contraste climático: mientras el occidente registrará temperaturas de hasta -7°C, el oriente superará los 30°C. Las autoridades recomiendan reforzar las medidas de bioseguridad y proteger a los estudiantes de los cambios bruscos de temperatura.
27/07/2026 12:14
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El regreso a clases en Bolivia estuvo marcado por un intenso frío en el occidente y temperaturas cálidas en el oriente. Según el pronóstico para este lunes, ciudades como Potosí, Oruro y El Alto registran mínimas bajo cero, mientras que Cobija y Trinidad volverán a superar los 34°C.
Ante este panorama, las autoridades educativas y de salud recomendaron mantener las medidas de prevención para evitar enfermedades respiratorias, especialmente entre los estudiantes.
Las ciudades más frías del país
Las temperaturas más bajas se concentrarán en el altiplano boliviano.
Las autoridades recomiendan que los estudiantes salgan de casa con ropa abrigada, especialmente quienes ingresan a clases durante las primeras horas de la mañana.
Valles con mañanas frías y tardes cálidas
En los valles predominarán los cielos despejados y temperaturas agradables durante la tarde.
Aunque el ambiente será cálido al mediodía, las primeras horas del día seguirán siendo frías.
Oriente con calor
El oriente boliviano mantendrá temperaturas elevadas desde temprano.
En estas regiones se recomienda mantenerse hidratado y evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor radiación.
Recomendaciones para el regreso a clases
Las autoridades de salud sugieren seguir estas medidas para reducir el riesgo de enfermedades respiratorias durante la temporada invernal:
Las autoridades reiteraron el llamado a padres de familia, estudiantes y docentes para cumplir estas recomendaciones y garantizar un retorno a clases seguro durante la temporada de bajas temperaturas.
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