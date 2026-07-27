Así está el Palacio de Justicia cruceño: usuarios denuncian deterioro y falta de condiciones básicas

Baños cerrados, iluminación deficiente y pasillos utilizados como depósitos evidencian el deterioro del Palacio de Justicia de Santa Cruz. Usuarios que acuden diariamente a realizar trámites denunciaron la falta de mantenimiento y exigieron mejoras en la infraestructura del edificio.

Quienes visitan el Palacio de Justicia aseguran que varios baños permanecen fuera de servicio, existen luminarias quemadas en distintos pisos y algunos pasillos son utilizados para almacenar documentos, banderas y otros materiales, situación que consideran perjudica la atención al público.

Además del deterioro de los espacios, los ciudadanos señalaron que la falta de mantenimiento afecta las condiciones de higiene y comodidad. “Falta la solicitud quizás de los juzgados o del personal para que las autoridades puedan dotar de más implementos como asientos y otras cosas”, manifestó una usuaria.

Otra ciudadana calificó como lamentable el estado del edificio y afirmó que el problema es recurrente. “Constantemente se ve esta situación”, expresó.

Uno de los puntos más cuestionados es el estado de los sanitarios. En el baño de hombres del quinto piso, las luminarias dañadas y la falta de mantenimiento son evidentes, mientras que el baño del piso 18 permanece cerrado, obligando a los usuarios a buscar otras alternativas.

“Uno como dama no puede sentarse en esa suciedad porque existe el riesgo de contraer una infección. Ese aspecto está muy descuidado”, indicó otra usuaria.

Las críticas también alcanzan a las condiciones generales del inmueble. “La verdad deja mucho que desear. Es un lugar que también utilizan las autoridades y debería estar mejor atendido”, señaló otra ciudadana, mientras que otra añadió que “no hay un mantenimiento apropiado y deben mejorar lo que está sucediendo”.

Ante los reclamos, el encargado distrital del Consejo de la Magistratura en Santa Cruz, Emilio José Arredondo Cacho, explicó que la falta de mantenimiento responde a las limitaciones presupuestarias que enfrenta el Órgano Judicial.

“Existe una falta de presupuesto en la Dirección Departamental de Santa Cruz. Los recursos vienen desde Sucre y, evidentemente, esto genera molestias en la ciudadanía que acude al Palacio de Justicia. No hay luz, los baños no funcionan, pero es por la falta de presupuesto”, sostuvo la autoridad, quien además pidió disculpas a la población y señaló que el Órgano Judicial recibe únicamente el 0,2 % del Tesoro General de la Nación (TGN).

A esta problemática se suma la demanda de los usuarios por la habilitación de un mayor número de ascensores, ya que aseguran que las constantes filas para acceder a los pisos superiores retrasan la realización de sus trámites y complican la atención diaria en el principal edificio judicial de Santa Cruz.

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