El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, posesionó este lunes al general Willy Pozo Torrico como nuevo viceministro de Defensa y Cooperación al Desarrollo Integral, destacando que una de sus principales tareas será fortalecer las capacidades de las Fuerzas Armadas en un contexto marcado por recientes hechos de violencia y desafíos para la seguridad nacional.

Fortalecimiento de las FFAA

Durante el acto, Justiniano señaló que el nuevo viceministro deberá trabajar junto al Alto Mando Militar en un plan integral para fortalecer la institución castrense, priorizando el equipamiento, la logística, la infraestructura, la tecnología, el entrenamiento y mejores condiciones para el personal militar.

"Este Viceministerio tiene la misión de fortalecer la política de defensa, nuestra presencia en las fronteras, la cooperación internacional y la participación de las Fuerzas Armadas en el desarrollo integral de Bolivia", afirmó la autoridad.

Tragedia en Huanuni

El ministro sostuvo que la tragedia ocurrida en la Empresa Minera Huanuni, donde fallecieron dos militares durante un operativo de seguridad, debe servir para revisar las condiciones en las que el personal cumple sus funciones.

"Los dolorosos hechos recientes ocurridos en Huanuni nos recuerdan que detrás de cada operación existen personas y familias. Mientras las investigaciones establecen con objetividad lo sucedido, nosotros tenemos el deber de revisar y fortalecer la planificación, los protocolos y las condiciones en las que nuestro personal cumple sus funciones", enfatizó.

Nuevo ciclo para las Fuerzas Armadas

Asimismo, Justiniano remarcó que fortalecer a las Fuerzas Armadas va más allá de la adquisición de equipamiento y pasa por consolidar la institucionalidad, respetar la carrera militar y garantizar que el personal cuente con los medios necesarios para cumplir su misión.

"No podemos exigir grandes responsabilidades a nuestras Fuerzas Armadas sin fortalecer también sus capacidades", manifestó al dirigirse al nuevo viceministro.

Finalmente, el titular de Defensa pidió a Willy Pozo desarrollar una gestión basada en la planificación, la coordinación y los resultados, manteniendo una estrecha coordinación con el Alto Mando Militar, las instituciones del Estado y la cooperación internacional, siempre bajo el principio de defensa de la soberanía nacional.

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