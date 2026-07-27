Falta de diésel golpea al aseo urbano: 30% de la flota está paralizada en Santa Cruz

La crisis por la falta de diésel comienza a afectar servicios esenciales para la población. El sistema de aseo urbano en Santa Cruz reportó dificultades en sus operaciones debido a la paralización parcial de su flota por falta de combustible.

Marcelo Delfín, gerente de Aseo Urbano Piraí, informó que actualmente cerca del 30% de los vehículos recolectores se encuentran afectados, situación que podría repercutir directamente en la atención de aproximadamente un sector de la zona norte de la ciudad.

Camiones permanecen paralizados por falta de combustible

“Producto de que no tenemos combustible, nuestra flota está paralizada”, explicó Delfín, quien señaló que la empresa mantiene reuniones constantes con las autoridades responsables del abastecimiento.

El gerente aseguró que, aunque comprenden que existe una problemática general con el suministro de diésel, el servicio de recolección de residuos requiere atención permanente debido a su impacto directo en la población.

Servicios prioritarios mantienen atención

Ante la reducción de disponibilidad de vehículos, la empresa activó una reorganización de rutas para priorizar sectores considerados esenciales.

Entre ellos:

Mercados.

Centros de salud.

Lugares donde se generan residuos bioinfecciosos.

Actualmente, entre 15 y 20 camiones son utilizados para garantizar la atención de estos puntos prioritarios.

Preparan turnos extendidos para cumplir con la ciudad

Delfín explicó que, una vez garantizado el combustible, la empresa deberá aplicar un plan de recuperación con más horas de trabajo y doble turno para cumplir con las rutas pendientes.

“Tenemos que reprogramar para poder dar cumplimiento a la recolección de residuos”, señaló.

La empresa indicó que contaba con un plan de contingencia y almacenamiento propio de combustible; sin embargo, ese respaldo ya se habría agotado debido a la prolongación del problema.

Pedido a las autoridades y mensaje a la población

Desde Aseo Urbano Piraí solicitaron a las autoridades responsables acelerar la provisión de combustible para restablecer el servicio con normalidad.

A la ciudadanía pidieron comprensión ante una situación que, aseguran, escapa a la voluntad de la empresa y afecta la operación diaria.

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