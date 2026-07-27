Paro de trabajadores en salud en Santa Cruz es declarado ilegal y se aplicarán descuentos por tres días

Tras una reunión entre representantes del municipio, los trabajadores en salud y la Dirección Departamental del Trabajo, se confirmó de manera oficial la ilegalidad del paro de tres días que se ejecutó en el sector. La medida fue adoptada debido al incumplimiento de los protocolos y procedimientos establecidos en la Ley General del Trabajo.

Incumplimiento de plazos legales

El jefe departamental de la Dirección del Trabajo explicó que la movilización no cumplió con el tiempo de preaviso exigido por la normativa vigente.

"Nuestras resoluciones establecen que el paro es declarado ilegal por no haber seguido los protocolos y los procedimientos establecidos en la Ley General del Trabajo. El señor Roberto 'Pimpo' Hurtado [dirigente de la Federación de Trabajadores en Salud] manda una carta a la jefatura departamental del trabajo anunciando que va a ingresar a un paro con 10 horas antes de realizar su paro, y nuestra legislación establece que son 5 días, no 48 horas como él dice, no sé de dónde se lo habrá sacado, quién lo asesorará", señaló la autoridad.

Sanciones y aplicación de descuentos

Ante la declaratoria de ilegalidad, el Gobierno Autónomo Municipal se encuentra facultado para proceder con el descuento salarial correspondiente a las jornadas del 21, 22 y 23 de julio, días que duró la paralización de actividades.

Las notificaciones formales ya fueron entregadas a las partes involucradas, incluyendo al municipio —en la persona del director jurídico, doctor José Luis Coplot— y a la propia Federación de Trabajadores en Salud en su respectivo establecimiento.

Solicitud de ampliación por parte de la Gobernación

La medida restrictiva y de fiscalización podría extenderse al ámbito departamental. La autoridad laboral confirmó que el gobernador del departamento ingresó una nota formal solicitando también la declaratoria de ilegalidad para el paro de los trabajadores en salud dependientes de la Gobernación.

Se aguarda que el equipo jurídico emita una resolución similar en las próximas horas para formalizar el estatus de la protesta en dicha instancia.

Mira la programación en Red Uno Play