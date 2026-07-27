El presidente boliviano, Rodrigo Paz Pereira, planteará a su homóloga peruana, Keiko Fujimori, relanzar la Comunidad Andina de Naciones (CAN) durante la próxima reunión bilateral, informó este lunes el ministro de Relaciones Exteriores, Fernando Aramayo.

La CAN funciona desde el 26 de mayo de 1969, fecha en que se firmó el Acuerdo de Cartagena. En sus inicios, este bloque de integración regional fue conocido como Pacto Andino o Grupo Andino, hasta que, en 1996, se cambió al nombre actual.

“La cercanía nos compromete a poder trabajar una agenda que es económica, es cultural, es de seguridad, es geopolítica y ni hablar del aspecto fundamental que nos une, la Comunidad Andina. Queremos relanzar la Comunidad Andina de la mano del Perú”, declaró Aramayo a los medios de comunicación.

Bolivia se integró a la CAN como uno de los fundadores históricos al firmar el Acuerdo de Cartagena en Colombia. El país continúa siendo uno de los cuatro miembros plenos activos del organismo, junto a Colombia, Ecuador y Perú. Su sede central y Secretaría General se encuentran ubicadas en la ciudad de Lima, Perú.

La CAN trabaja de forma integral en áreas clave como el comercio exterior, la integración física, el desarrollo social y la propiedad intelectual. El bloque busca mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de sus países miembros.

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