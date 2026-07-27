Fiscalía investiga feminicidio en Chulumani; La Paz suma 18 casos en 2026

La Fiscalía Departamental de La Paz investiga un nuevo hecho de feminicidio ocurrido en el municipio de Chulumani, provincia Sud Yungas, donde una mujer de 28 años fue hallada sin vida.

La víctima fue identificada como Silvia E. A. M. y, de acuerdo con el Ministerio Público, habría sido agredida por su pareja, Jamil B. A. H., de 24 años, quien posteriormente se dio a la fuga.

“El presunto autor se encuentra prófugo, por lo que se iniciaron operativos de búsqueda de manera conjunta con la Policía para dar con su paradero”, informó el fiscal departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez.

Autopsia confirma asfixia

El fiscal del caso, Marco Antonio Gómez Ticona, informó que la denuncia fue presentada por el padre de la víctima, quien señaló que su hija era agredida de manera constante por el presunto autor.

La autopsia médico legal determinó como causa de muerte asfixia mecánica por sofocación, obstrucción de los orificios respiratorios nasobucales y anoxia encefálica.

Además, según los reportes preliminares, la víctima presentaba lesiones en el rostro y el cuello, elementos que forman parte de la investigación.

Buscan al sospechoso

El Ministerio Público y la Policía ejecutan operativos para localizar al principal sospechoso, quien permanece prófugo.

La Fiscalía indicó que el proceso se encuentra en etapa investigativa y que se busca establecer las circunstancias exactas del hecho, además de posibles responsabilidades de otras personas si se confirma algún tipo de encubrimiento.

Familiares piden justicia

Familiares de la víctima llegaron hasta dependencias policiales en Chulumani para hacer seguimiento al caso y exigir que se esclarezca el hecho.

La defensa legal de la familia pidió que se actúe con celeridad para lograr la aprehensión del sospechoso y avanzar en el proceso penal.

Bolivia registra 51 feminicidios

De acuerdo con datos del Ministerio Público, entre el 1 de enero y el 27 de julio de 2026, Bolivia registra 51 víctimas de feminicidio.

La Paz es el departamento con mayor cantidad de casos, con 18 víctimas. Le siguen Santa Cruz, con 9; Cochabamba, con 8; Oruro, con 7; Chuquisaca y Potosí, con 3 casos cada uno; Tarija, con 2; Beni, con 1; y Pando, que no registra casos en este periodo.

Investigación continúa

La Fiscalía reiteró que el caso ocurrido en Chulumani está en investigación y que se coordina con la Policía para dar con el paradero del presunto autor.

El nuevo hecho eleva a 18 la cifra de feminicidios en el departamento de La Paz durante esta gestión.

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