Willy Pozo, conozca la trayectoria del nuevo viceministro de Defensa

El general de servicio pasivo Willy Pozo Torrico fue presentado como nuevo viceministro de Defensa, Cooperación y Desarrollo Integral, según la ficha institucional difundida por el Ministerio de Defensa.

Pozo Torrico es general de servicio pasivo del Ejército Boliviano y cuenta con 35 años de servicio. Nació en Cochabamba en 1965.

Formación académica

De acuerdo con la información oficial, se destacó como Graduado de Honor y obtuvo el primer lugar de su promoción tanto en el Colegio Militar como en las escuelas de formación de armas y Estado Mayor.

El perfil resalta su formación académica y su desempeño dentro de la carrera militar.

Especialización militar

El nuevo viceministro posee formación en operaciones especiales, entre ellas paracaidismo, cóndor, buzo militar, francotirador y salto libre.

También recibió entrenamiento internacional en países como Brasil, Panamá y Estados Unidos.

Trayectoria de mando

Durante su carrera ocupó cargos de alta responsabilidad, entre ellos comandante de unidades, instructor, comandante de la Escuela de Comando y Estado Mayor, comandante del Colegio Militar y comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta.

También fue agregado militar en Estados Unidos y Paraguay. Su carrera culminó como jefe de Estado Mayor General del Ejército.

Reconocimientos

El Ministerio de Defensa señaló que Pozo Torrico recibió múltiples condecoraciones nacionales e internacionales por su labor, liderazgo y aporte al fortalecimiento de la institución militar.

Con este nombramiento, asumirá funciones en el área de Defensa, Cooperación y Desarrollo Integral.

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