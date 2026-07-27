Así contratarán al nuevo personal de salud tras destituciones por paro ilegal

El municipio cruceño lanzará una convocatoria pública y digital para contratar al personal de salud que reemplazará a los funcionarios destituidos. La medida se ejecutará tras confirmarse la ilegalidad del paro que paralizó la atención durante tres días.

Modalidad de contratación abierta y digital

La Alcaldía habilitará una plataforma virtual para recibir postulaciones de forma ágil y transparente. Sobre este proceso, el alcalde Manuel Saavedra precisó que "el paro de los trabajadores administrativos en salud de la semana pasada fue ilegal, fue un abuso, como lo habíamos manifestado”.

En este sentido, remarcó que quienes no hubieran trabajado el martes, miércoles y jueves de la semana pasada, corresponde un descuento por no asistir a sus fuentes laborales.

“Eso se va a evaluar, pero también las personas que no asistieron a trabajar el jueves van a ser destituidas y se va a hacer una convocatoria pública para que estos cargos estén a disposición de quienes necesiten trabajo, la recepción de las hojas de vida se hará de manera digital para facilitarle ese tema a las personas. Se hará una evaluación y los mejores perfiles serán contratados", destacó Saavedra.

Nueve despidos por faltas injustificadas

La remoción afectará al personal que acumuló tres ausencias consecutivas e injustificadas durante la protesta.

El burgomaestre puntualizó la cifra exacta de funcionarios afectados detallando que "9 personas serán destituidas, en realidad eran 11, 2 estaban con baja médica y hay 9 que no lo han justificado y que van a ser destituidas por no haber estado en su fuente laboral de manera injustificada por tercer día consecutivo. Fue un paro totalmente injustificado, nosotros como municipio habíamos cumplido con todos los requerimientos".

Aplicación de descuentos salariales

Para finalizar, el burgomaestre reiteró que el municipio había cumplido previamente con todas las demandas del sector. Además de los despidos, el municipio ejecutará los descuentos correspondientes a los días no trabajados.

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