Vientos fuertes y calores extremos: Así estará el clima esta semana en Santa Cruz

El departamento cruceño inicia una semana caracterizada por un ambiente cálido y condiciones climáticas extremas en varias regiones. De acuerdo con el reporte del especialista meteorológico Luis Alberto Alpire, más conocido como ‘el señor del clima’, los vientos del norte impulsarán el termómetro hasta alcanzar temperaturas máximas de 37°C en zonas vulnerables.

El Niño se intensifica a categoría de impacto fuerte

El monitoreo internacional confirma que el calentamiento en el Pacífico Ecuatorial ha sobrepasado los parámetros habituales para esta época del año.

"El fenómeno ha dejado oficialmente atrás la categoría de 'moderado' para clasificarse como El Niño Fuerte en pleno desarrollo", aseveró Alpire.

Comportamiento del clima por regiones

Las variaciones térmicas se manifestarán con intensidad en las distintas provincias durante los próximos días:

Andrés Ibáñez y Norte Integrado: Mínima de 21°C y máxima de 31°C, con ráfagas de viento del norte superiores a los 80 km/h.

Mínima de 21°C y máxima de 31°C, con ráfagas de viento del norte superiores a los 80 km/h. Valles Cruceños: Mínima de 9°C y máxima de 29°C, con vientos que superarán los 60 km/h.

Mínima de 9°C y máxima de 29°C, con vientos que superarán los 60 km/h. Cordillera: Mínima de 14°C y máxima de 35°C, registrando ráfagas de más de 70 km/h en zonas como Cabezas y Charagua.

Mínima de 14°C y máxima de 35°C, registrando ráfagas de más de 70 km/h en zonas como Cabezas y Charagua. Chiquitanía: Mínima de 22°C y máxima de 37°C, con vientos superiores a los 70 km/h y una total ausencia de lluvias.

Probabilidad de precipitaciones dispersas

A pesar de la predominancia de la masa de aire cálido, los giros eventuales en la dirección del viento hacia el sur generarán cierta inestabilidad atmosférica. Esta condición provocará lluvias dispersas entre la noche del miércoles 29 y la madrugada del jueves 30, aunque no afectará sensiblemente el panorama térmico general.

Proyección preocupante para el último trimestre

Los pronósticos de organismos internacionales como la NOAA e IRI anticipan un panorama sumamente complejo hacia el cierre del año. Estas proyecciones sugieren que el evento climático alcanzará magnitudes superiores a las registradas en las grandes crisis meteorológicas de décadas pasadas.

Mira la programación en Red Uno Play