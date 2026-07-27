Vientos fuertes y calores extremos: Así estará el clima esta semana en Santa Cruz

El especialista Luis Alberto Alpire advierte sobre un alza térmica atípica para el invierno y violentas ráfagas de viento en la Chiquitanía.
27/07/2026 18:21
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El departamento cruceño inicia una semana caracterizada por un ambiente cálido y condiciones climáticas extremas en varias regiones. De acuerdo con el reporte del especialista meteorológico Luis Alberto Alpire, más conocido como ‘el señor del clima’, los vientos del norte impulsarán el termómetro hasta alcanzar temperaturas máximas de 37°C en zonas vulnerables.
El Niño se intensifica a categoría de impacto fuerte
El monitoreo internacional confirma que el calentamiento en el Pacífico Ecuatorial ha sobrepasado los parámetros habituales para esta época del año.
"El fenómeno ha dejado oficialmente atrás la categoría de 'moderado' para clasificarse como El Niño Fuerte en pleno desarrollo", aseveró Alpire.
Comportamiento del clima por regiones
Las variaciones térmicas se manifestarán con intensidad en las distintas provincias durante los próximos días:
Probabilidad de precipitaciones dispersas
A pesar de la predominancia de la masa de aire cálido, los giros eventuales en la dirección del viento hacia el sur generarán cierta inestabilidad atmosférica. Esta condición provocará lluvias dispersas entre la noche del miércoles 29 y la madrugada del jueves 30, aunque no afectará sensiblemente el panorama térmico general.
Proyección preocupante para el último trimestre
Los pronósticos de organismos internacionales como la NOAA e IRI anticipan un panorama sumamente complejo hacia el cierre del año. Estas proyecciones sugieren que el evento climático alcanzará magnitudes superiores a las registradas en las grandes crisis meteorológicas de décadas pasadas.
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