Conozca las sanciones a trabajadores en salud por acatar paro ilegal en Santa Cruz, según la dirección de Trabajo

La Dirección Departamental del Trabajo en Santa Cruz declaró formalmente ilegal el reciente paro de tres días acatado por trabajadores del sector salud. Como consecuencia directa de esta resolución administrativa, las autoridades locales procederán a aplicar los descuentos salariales correspondientes a los tres días no trabajados.

Incumplimiento de los tiempos normativos

El motivo principal de la ilegalidad radica en la omisión del preaviso obligatorio estipulado en los procedimientos de la Ley General del Trabajo.

Al respecto, el jefe departamental de la Dirección del Trabajo precisó que "nuestras resoluciones establecen que el paro es declarado ilegal por no haber seguido los protocolos y los procedimientos establecidos en la Ley General del Trabajo. El señor Roberto 'Pimpo' Hurtado manda una carta a la jefatura departamental del trabajo anunciando que va a ingresar a un paro con 10 horas antes de realizar su paro, y nuestra legislación establece que son 5 días, no 48 horas como él dice, no sé de dónde se lo habrá sacado, quién lo asesorará".

Notificaciones y alcance

Con el dictamen emitido, el Gobierno Autónomo Municipal cuenta con el respaldo legal definitivo para restar de las planillas de sueldo las jornadas del 21, 22 y 23 de julio. Las notificaciones oficiales de la decisión ministerial ya fueron entregadas tanto a la Dirección Jurídica municipal como a la propia Federación de Trabajadores en Salud.

El impacto financiero sobre los manifestantes no se limitará únicamente al ámbito edilicio de la capital oriental. La Gobernación departamental presentó una solicitud formal ante la autoridad laboral para obtener una declaratoria idéntica para los profesionales dependientes de su jurisdicción.

A la espera de nuevas resoluciones

El equipo jurídico del Ministerio de Trabajo analiza la solicitud departamental para emitir un pronunciamiento formal en el menor tiempo posible. Se prevé que durante las próximas horas se confirme la aplicación de las mismas sanciones económicas para los salubristas del nivel departamental.

Mira la programación en Red Uno Play