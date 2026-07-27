Hallan glicerina en discoteca intervenida en El Alto; denuncian presunta adulteración de bebidas

La Alcaldía de El Alto intervino durante el fin de semana una discoteca denunciada por vecinos y halló glicerina, además de alcohol de uso industrial, bidones y tachos ocultos en un área subterránea del local.

El secretario municipal de Seguridad Ciudadana, Elio Pacheco, denunció que estos productos eran presuntamente utilizados para adulterar bebidas alcohólicas que luego eran vendidas a jóvenes.

“Ustedes pueden ver la glicerina. ¿Para qué utilizan estas personas que juegan con la salud de los jóvenes? Utilizan esto para disimular, porque suaviza la textura de las bebidas”, señaló.

Alcohol industrial y bidones ocultos

Pacheco explicó que también se encontró alcohol de uso industrial, que según la autoridad era mezclado con bebidas alcohólicas y luego neutralizado en sabor con otros productos.

“El alcohol de quemar, que se utiliza en general para temas industriales, inclusive utilizan para mezclar sus bebidas alcohólicas. Esto neutraliza el sabor y lo fuerte del alcohol”, advirtió.

Durante el operativo, los funcionarios encontraron grandes cantidades de tachos y bidones que estaban en un espacio subterráneo, presuntamente camuflado para evitar controles.

Riesgo para jóvenes

La autoridad municipal cuestionó que algunos locales comercialicen productos sin importar los daños que puedan causar a la salud de los consumidores.

“Estas personas no tienen escrúpulos, venden cualquier cosa, no tienen ningún tipo de límites. La cosa es ganar dinero a costa de la salud de los jóvenes”, afirmó Pacheco.

El secretario señaló que existen reportes de jóvenes intoxicados en hospitales y vinculó el consumo de estas bebidas con situaciones de vulnerabilidad, robos, agresiones y otros hechos de inseguridad.

Zona UPEA libre de alcohol

Pacheco informó que la Alcaldía busca declarar las inmediaciones de la Universidad Pública de El Alto (UPEA) como una zona libre de alcohol.

Aseguró que el objetivo es evitar el funcionamiento de discotecas, licorerías, minicines y otros espacios donde se venda alcohol cerca del sector universitario.

“Queremos declarar en un corto tiempo que la UPEA sea una zona libre de alcohol para la seguridad de los vecinos y, sobre todo, para que los estudiantes no sufran temas de salud”, sostuvo.

Anuncian más controles

La Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana anunció que continuará con los operativos en locales nocturnos y puntos de venta de bebidas alcohólicas, especialmente en zonas cercanas a centros educativos y universitarios.

El caso será remitido a las instancias correspondientes para determinar sanciones y responsabilidades.

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