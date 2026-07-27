Bolivia registra 2.372 focos de calor este lunes; Santa Cruz concentra la mayor afectación

Bolivia registra 2.372 focos de calor este lunes 27 de julio, según la actualización del Sistema de Información y Monitoreo de Bosques (SIMB), con corte a las 18:00.

El departamento de Santa Cruz concentra la mayor cantidad de puntos calientes, seguido por Beni, de acuerdo con el mapa y los gráficos del reporte oficial.

Germán Busch lidera por provincias

A nivel provincial, la mayor concentración se encuentra en Germán Busch, con 631 focos de calor. Le siguen Chiquitos, con 367, y Velasco, con 323.

También figuran General José Ballivián, con 180; Yacuma, con 169; Guarayos, con 79; Inquisivi, con 59; Marbán, con 58; y Mamoré, con 51.

El reporte también registra focos en Cercado, Larecaja, Ñuflo de Chávez, Ángel Sandoval, Madre de Dios y Franz Tamayo, entre otras provincias.

El Carmen Rivero Tórrez, el municipio con más focos

Por municipios, El Carmen Rivero Tórrez, en Santa Cruz, aparece con la mayor cantidad de focos de calor, con 631 registros.

Le siguen San José, con 255; San Ignacio de Velasco, con 243; Exaltación, con 144; Reyes, con 119; y Roboré, con 104.

Otros municipios con presencia de puntos calientes son Santa Rosa, Ascensión de Guarayos, San Miguel, Inquisivi, San Andrés, San Javier, San Ramón, San Matías y Concepción.

Chiquitanía bajo mayor presión

El mapa muestra una importante concentración de puntos calientes en la región de la Chiquitanía cruceña, especialmente en zonas próximas a Germán Busch, Chiquitos y Velasco.

Las autoridades ambientales mantienen el monitoreo ante el riesgo de que estos focos puedan derivar en incendios, principalmente por las condiciones de sequedad, vientos y baja humedad que se registran en esta época del año.

No todos son incendios activos

Un foco de calor no necesariamente significa un incendio activo. Se trata de una anomalía térmica detectada por satélite, que puede estar relacionada con quemas, altas temperaturas en superficie o fuego en desarrollo.

Sin embargo, el incremento de estos registros mantiene en alerta a las regiones más vulnerables, especialmente en Santa Cruz y Beni.

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