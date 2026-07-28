Atracan a conductor de camión que esperaba cargar diésel y le roban Bs 4500

Un conductor de camión fue víctima de un violento atraco mientras aguardaba en la fila para cargar diésel en la zona del Cordón Ecológico. Los delincuentes se llevaron Bs 4.500 en efectivo, además de otras pertenencias, tras amenazar al chofer con un machete.

Según el relato de un testigo, los antisociales actuaron aprovechando que el vehículo permanecía detenido. De acuerdo con la información proporcionada en el lugar, el atraco fue cometido por un hombre y una mujer.

"Abrieron su puerta y se le subieron violentamente; uno de ellos amedrentó al chofer con un machete. El conductor se asustó y entregó sus pertenencias", agregó.

Tras el hecho, deliverys llegaron al lugar para realizar un control con el fin de dar con los antisociales, mientras se esperaba la intervención de las autoridades.

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