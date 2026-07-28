Esposa del librecambista asesinado se resiste a entregar la mochila con dinero y es conducida por la Policía

El violento atraco perpetrado la noche de este lunes en la avenida Ayacucho, frente a la Terminal de Buses de Cochabamba, continúa generando tensión. Tras el tiroteo que cobró la vida de un librecambista y dejó a dos personas heridas, la escena del crimen vivió momentos de alta crispación debido a un incidente entre la Policía y la viuda de la víctima.

Resistencia y traslado en medio de empujones

De acuerdo con los nuevos datos del caso, la mujer que acompañaba al fallecido e insistía en no soltar la mochila —elemento clave para la investigación al contener el dinero producto de su labor— confirmó ante las autoridades que ambos se dedican al negocio del librecambio en la zona.

La mujer se atrincheró en su postura argumentando que la mochila era de su propiedad y que "no tenía por qué entregarla a la Policía". Esta negativa desató momentos de fricción cuando efectivos policiales femeninas intentaron asegurar la evidencia. Algunas personas presentes en el lugar respaldaron a la viuda, produciéndose forcejeos y empujones, hasta que las uniformadas lograron conducirla al Batallón de Seguridad Física, ubicado cerca de la zona del hecho.

Heridos y levantamiento legal del cuerpo

Paralelamente, se confirmó que son dos los heridos que dejó el tiroteo, los cuales fueron auxiliados y trasladados de emergencia al Hospital Cochabamba, donde las autoridades les tomarán sus respectivas declaraciones para esclarecer la dinámica del asalto ejecutado por los dos antisociales a pie.

Minutos más tarde, personal de la División de Homicidios de la Policía llegó hasta la avenida Ayacucho para proceder con el levantamiento legal del cuerpo y su posterior traslado a la morgue, mientras continúan los operativos para dar con los atracadores que lograron huir con rumbo desconocido.

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