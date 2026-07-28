Comité Cívico cuestiona a YPFB por la falta de diésel y exige importación sin trabas

El Comité Pro Santa Cruz cuestionó la gestión de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) frente a la escasez de diésel que continúa afectando al sector productivo del país.

La institución señaló que el problema responde a una mala administración y criticó que, pese a las promesas de normalizar el abastecimiento, las filas y la falta de combustible persisten.

"¿Quién le va a devolver a los productores de caña lo que están perdiendo por no haber podido sacar la caña a tiempo? ¿Quién va a devolver a los productores de sorgo porque no pudieron cosechar como correspondía?", cuestionó el presidente cívico, Stello Cochamanidis.

Asimismo, advirtió que la falta de diésel podría afectar la próxima campaña agrícola.

"¿Quién va a asumir el riesgo de que no se pueda sembrar como corresponde la soya para la siguiente campaña?", señalaron, al remarcar que el abastecimiento oportuno de combustible era una responsabilidad del Gobierno.

El Comité Cívico también pidió que se permita la importación privada de combustibles sin restricciones. "Lo único que tenía que hacer el Gobierno era garantizar el abastecimiento de combustible o admitir que no tiene la capacidad y permitir que los privados importen libremente, pero sin trabas", afirmaron.

Finalmente, criticó que YPFB continúe actuando como filtro para la importación de carburantes y atribuyeron a la estatal el origen del problema.

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