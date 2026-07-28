Falta de diésel reduce al 40% la recolección de basura en Santa Cruz

La escasez de diésel continúa impactando los servicios básicos en Santa Cruz de la Sierra. El alcalde Manuel Saavedra informó que la recolección de basura funciona actualmente con apenas el 40% de su capacidad debido a que gran parte de la flota permanece haciendo filas para abastecerse de combustible.

"Lamentablemente estamos en este momento a un 40% de la capacidad. Los camiones del operador están en los surtidores esperando y ojalá eso se pueda normalizar porque afecta", señaló la autoridad.

Saavedra explicó que, de los 100 camiones que habitualmente prestan el servicio de recojo de residuos, únicamente 40 están operando por la falta de diésel.

El alcalde indicó que la situación podría provocar la acumulación de basura en distintos sectores de la ciudad, pese a que la empresa operadora activó un plan de contingencia para priorizar la atención en centros de salud, hospitales y mercados.

"Emacruz ya tiene un plan de contingencia cuando hay estas situaciones: centros de salud, hospitales y mercados. Pero de todos modos nuestra ciudad también es muy grande, necesita que la basura se recoja de las casas y tenemos esa dificultad", manifestó.

Finalmente, Saavedra expresó su esperanza de que el abastecimiento de combustible se regularice en los próximos días y aseguró que el operador ya realizó las gestiones correspondientes ante las autoridades nacionales.

"Ojalá esto se pueda normalizar. Entiendo que el operador ya ha hecho las gestiones con la ANH y con el Gobierno para que puedan liberarle este combustible y puedan normalizar el servicio", concluyó.

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