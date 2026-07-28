Transporte público opera al 50% y crecen las filas en los surtidores por diésel

Ante la demora en la circulación de micros, Mario Guerrero, dirigente de Transporte Urbano en Santa Cruz, expresó su malestar con la situación indicando que “pedimos disculpas especialmente a todos los estudiantes porque no tenemos buen servicio, buena frecuencia de micros por la falta de diésel”. En este sentido, remarcó que esta situación por el desabastecimiento ya no solo perjudica al transporte pesado, sino que deja a la ciudadanía cotidiana sin medios regulares para movilizarse en las calles.

De acuerdo a lo que señala Guerrero, el sector se ve forzado a operar a la mitad de su capacidad porque el otro 50% de las unidades permanece varado en prolongadas filas frente a los surtidores. Detrás de cada chofer afectado hay un hogar cuya economía se tambalea, ya que las horas perdidas en los surtidores arriesgan directamente el sustento que debe llevarse a la mesa cada día.

Asfixia financiera y daño a la economía nacional

A este drama cotidiano, el dirigente indica que se suma la presión del sistema financiero, donde los transportistas temen ser penalizados por la banca si la falta de ingresos les impide cumplir con sus cuotas crediticias.

Como concluyó contundentemente Guerrero, "con la escasez es un perjuicio económico, es un daño a la familia del transporte y a toda la familia boliviana", reflejando una crisis que trasciende al gremio e impacta a todo el país.

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