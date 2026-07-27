Paz arriba a Perú y anuncia gestiones para “recuperar tiempo perdido”

El presidente del Estado, Rodrigo Paz Pereira, arribó este lunes a Lima, Perú, para participar de los actos oficiales de posesión de Keiko Fujimori como nueva mandataria del vecino país.

A su llegada a instalaciones de la Fuerza Aérea del Perú, el jefe de Estado fue recibido por autoridades peruanas y por la delegación boliviana. Estuvo acompañado por la primera dama, el canciller Fernando Aramayo y otras autoridades de Gobierno.

“Estamos viniendo a hacer gestiones, a recuperar mucho tiempo perdido que se va a generar en función de intereses y beneficios para ambas naciones”, afirmó Paz tras descender del avión presidencial.

Recuerda su infancia

El mandatario boliviano destacó el vínculo personal que mantiene con Perú y recordó que ese país lo acogió durante su infancia, en un contexto marcado por los golpes de Estado en América Latina.

“Un agradecimiento como siempre al Perú. A mí me cobijó de niño cuando viví un tiempo exiliado y el Perú para nosotros es parte de una infancia del contexto complicado de lo que era Latinoamérica en los golpes de Estado”, expresó.

Paz también felicitó al pueblo peruano por la decisión asumida en democracia y ratificó su compromiso con el fortalecimiento institucional.

“Nosotros firmes en la democracia. Felicitar al pueblo peruano por la decisión asumida, que es el valor democrático”, señaló.

Felicita a Keiko Fujimori

El presidente boliviano felicitó a la presidenta electa Keiko Fujimori y señaló que existe una relación de amistad que podría contribuir a una nueva etapa de trabajo conjunto entre ambos países.

“En lo personal felicitar a la presidenta Fujimori, con la cual compartimos una relación, una amistad, y eso será muy fructífero en el caso de la relación de trabajo entre Bolivia y Perú que esperamos retomar con mucha fuerza”, manifestó.

También extendió sus felicitaciones al gobierno saliente y al entrante, además de enviar un saludo al pueblo boliviano.

Agenda bilateral

Durante su estadía en Lima, Paz prevé cumplir una agenda oficial que incluye reuniones bilaterales con autoridades peruanas y otros jefes de Estado que asistirán a la transmisión de mando.

Entre los temas previstos están migración, pasos fronterizos, integración, comercio, medio ambiente, río Desaguadero y lago Titicaca.

La visita genera expectativa por los posibles avances en una relación histórica entre Bolivia y Perú, marcada por desafíos compartidos y oportunidades de cooperación.

Bolivia Mar vuelve al debate

En el reporte también se recordó el acuerdo firmado en 1992 entre el entonces presidente boliviano Jaime Paz Zamora y el expresidente peruano Alberto Fujimori, mediante el cual Perú otorgó a Bolivia una franja costera denominada Bolivia Mar por un periodo de 99 años.

Este tema podría volver a formar parte de la agenda bilateral, especialmente en áreas vinculadas al comercio, turismo, servicios e integración fronteriza.

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