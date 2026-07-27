Cochabamba retoma clases al 100%: jornada tranquila, uso obligatorio de barbijo y campaña de vacunación en colegios

Con el entusiasmo de los reencuentros, anécdotas de vacaciones y aulas colmadas de estudiantes, este lunes concluyó el descanso pedagógico de invierno en todo el país. El 100% de las unidades educativas de Cochabamba volvieron a abrir sus puertas en una jornada calificada como "tranquila" por la Dirección Departamental de Educación (DDE).

El retorno a clases llega acompañado de medidas preventivas estrictas y una fuerte campaña de inmunización impulsada por el Servicio Departamental de Salud (Sedes) para proteger a la comunidad escolar.

Jornada sin contratiempos y asistencia masiva

Desde tempranas horas, las calles y los ingresos de los colegios recuperaron su dinamismo habitual. Edgar Veizaga, director de la DDE, informó que, de acuerdo con los reportes emitidos por los directores distritales hasta el mediodía, la asistencia de maestros y alumnos fue regular y masiva.

"Hasta mediodía hemos recibido el reporte de los directores distritales (...) la asistencia de maestros y estudiantes, de acuerdo al informe, ha sido de forma regular. A excepción de algunas faltas de estudiantes que entendemos que es por alguna situación de salud, en la mayoría de las unidades educativas se tiene el 100% de presencia", indicó Veizaga.

Para los protagonistas principales, el regreso generó sentimientos encontrados de alegría. "Es una alegría retornar a clases porque como soy maestra, amo a los niños. Verlos nuevamente a mis queridos estudiantes me reanima", expresó emocionada una profesora.

Por su parte, los escolares compartieron las vivencias de sus tres semanas de descanso: "En vacaciones he ido a natación, mis abuelos han venido", relató un menor, mientras que otro detalló su paso por un campamento: "En el primer día hemos puesto todas las cosas a la cabaña. En el segundo día hemos ido a la tirolesa y a la palestra".

Medidas de bioseguridad: barbijo obligatorio por dos semanas

Ante el rebrote de algunas patologías propias de la temporada fría, la DDE —en coordinación con el Sedes— dispuso que el uso de barbijo sea obligatorio durante las primeras dos semanas de retorno a clases.

La medida busca prevenir y mitigar la propagación de virus como la varicela, la herpangina y la viruela, resguardando la salud de la población estudiantil.

"Hemos pedido que asistan con los barbijos a las unidades educativas. Esto es para protección de cada uno de nuestros estudiantes. Por lo menos estas dos semanas insinúo a los padres de familia que puedan obligar a los hijos para que asistan con el barbijo, por la recomendación que hemos tenido del SEDES para que estos contagios ya no continúen", enfatizó el director de la DDE.

Despliegue de brigadas médicas y llamado a la vacunación

Paralelamente al ámbito educativo, las autoridades sanitarias hicieron un llamado enfático a los padres de familia para completar los esquemas de inmunización de los menores, haciendo especial hincapié en la prevención del sarampión.

Personal de salud explicó que las vacunas son gratuitas y se encuentran disponibles en todos los centros sanitarios, además de coordinar ingresos directos a las instituciones educativas:

Población objetivo: Menores de 19 años.

Acción en colegios: Se coordina el ingreso de brigadas médicas móviles a las unidades educativas que lo soliciten formalmente para facilitar el acceso a las dosis.

Las autoridades reiteraron que la cooperación entre padres, maestros y el sector salud es fundamental para garantizar un desarrollo escolar seguro, minimizando el ausentismo por causas médicas durante lo que resta de la gestión.

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