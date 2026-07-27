Anapo exige diésel con urgencia para siembra y cosecha

La falta de combustible golpea al sector productivo, quienes remarcan su importancia indispensable para sostener los trabajos en el campo.

Sobre esta situación, Jaime Hernández, gerente de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), puntualizó que “estamos en plena cosecha de 950 mil hectáreas, a eso hay que sumarle que todavía nos falta concretar la siembra de soya, son 100 mil hectáreas que todavía no se han terminado de concluir en el norte integrado y eso requiere 40 o 50 millones de litros de abastecimiento directo”.

De acuerdo a Hernández, la interrupción del suministro dejó varadas a las maquinarias a pesar de los acuerdos fijados con el Gobierno para priorizar al sector agrícola. Al respecto, el ejecutivo lamentó que “para que se pueda operar las maquinarias es necesario tener un abastecimiento de diésel y lamentablemente esa situación ha quedado paralizada desde la anterior semana pese a los compromisos que se habían asumido por parte de las autoridades de gobierno que iban a priorizar el abastecimiento para el agro”.

Amenaza a la seguridad alimentaria

En este contexto, Hernández remarcó que la paralización de la cosecha de sorgo y maíz impactará de forma inmediata en la provisión de alimento para las granjas del país.

El representante gremial fue enfático al alertar que “se está poniendo en riesgo la seguridad alimentaria del país, porque si no se logra cosechar, estos granos que son estratégicos, es decir, el sorgo y el maíz, otras cadenas alimenticias como las que producen carne de pollo, leche, res, huevo, no van a tener los insumos; está en riesgo el alimento de los bolivianos”.

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