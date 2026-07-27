Fexposiv 2026 busca al gigante de la ganadería: hoy se conocerá al animal más pesado de la feria

La Feria Exposición de San Ignacio de Velasco (Fexposiv) 2026 inició este lunes 27 de julio la jornada de pesaje del ganado que participará en la muestra y en los juzgamientos programados para los próximos días. El proceso está a cargo de técnicos de ASOCEBU, Unión Agronegocios y TRU-TEST, quienes utilizan balanzas electrónicas de alta precisión para garantizar la correcta clasificación de los ejemplares.

La actividad permitirá verificar que cada animal cumpla con los rangos de peso establecidos para las distintas categorías antes del inicio de las evaluaciones. Además, a las 17:00 se dará a conocer cuál es el ejemplar más pesado de la presente versión de la feria.

El gerente de Comunicación de Unión Agronegocios, Remy Montaño, explicó que el pesaje es un paso fundamental para el desarrollo de los juzgamientos.

“Se están pesando todos los animales porque el día de mañana ya inician los juzgamientos y tienen que entrar con los pesajes adecuados en las diferentes categorías que tienen su mínimo y su máximo”, señaló.

Montaño destacó que el uso de balanzas electrónicas permite agilizar el proceso, ya que los equipos registran el peso de cada ejemplar en apenas tres segundos.

“Proporcionamos balanzas electrónicas de precisión que son capaces de identificar el pesaje que tienen los animales en tres segundos y de esa manera agilizamos que 300 o 400 animales sean pesados en una o dos horas”, explicó.

Durante la jornada, el representante de Unión Agronegocios también resaltó el crecimiento que ha experimentado la ganadería en San Ignacio de Velasco, atribuyéndolo a las inversiones realizadas por los productores en genética, alimentación, sanidad y reproducción.

Según indicó, las condiciones ambientales, la calidad de las tierras y las pasturas han convertido a la región en una de las principales zonas de expansión ganadera del país, favoreciendo la producción de ejemplares de alto nivel.

Asimismo, señaló que la cercanía de un frigorífico de exportación representa una ventaja estratégica para los productores, ya que dinamiza la economía regional e incentiva nuevas inversiones en el sector pecuario.

Con el pesaje concluido, Fexposiv 2026 ingresará este martes en una de sus etapas más esperadas con el inicio de los juzgamientos, donde se evaluará la calidad genética y las características productivas de los mejores ejemplares bovinos de la feria.

Mira la programación en Red Uno Play