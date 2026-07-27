Productores cañeros dan plazo hasta el viernes por diésel y pagos pendientes de etanol

La falta de diésel vuelve a generar preocupación en el sector productivo del país. En el municipio de General Saavedra, al norte de Santa Cruz, decenas de camiones y tractores cargados con caña de azúcar permanecen paralizados a la espera de combustible para poder continuar con el traslado de la producción.

Los productores advierten que la situación se vuelve crítica debido a la cercanía de la temporada de lluvias, ya que una demora prolongada podría provocar pérdidas millonarias y afectar directamente el desarrollo de la Zafra 2026.

Falta de combustible afecta la producción

Desde el sector cañero aseguran que la escasez de diésel ya provocó la paralización de:

Maquinaria agrícola.

Cosechadoras.

Camiones de transporte.

Los productores señalan que la caña que permanece detenida en las filas corre riesgo de deteriorarse si no puede ser trasladada oportunamente hacia los ingenios.

Concabol lanza advertencia al Gobierno

El presidente de la Comisión Nacional de Productores Cañeros de Bolivia (Concabol), Alcides Córdova, expresó la preocupación del sector y aseguró que existen cuatro puntos críticos que ponen en riesgo la continuidad de la zafra:

1. Falta de diésel

La escasez de combustible mantiene paralizados equipos y vehículos necesarios para la cosecha y traslado de la caña.

2. Incumplimiento de pagos del programa etanol

Los productores denuncian retrasos en los pagos comprometidos por la compra de etanol.

3. Incremento del porcentaje de mezcla de etanol con gasolina

El sector pide avanzar en medidas que permitan fortalecer la producción nacional.

4. Implementación de vehículos flex fuel

Solicitan la aplicación de políticas que impulsen el consumo de combustibles con mayor participación de etanol.

Productores dan plazo hasta el viernes

Concabol otorgó un plazo máximo hasta el viernes 31 de julio de 2026 para que las autoridades regularicen:

El abastecimiento de diésel.

Los pagos pendientes del programa etanol.

El sector advirtió que, de no existir una solución, definirán nuevas medidas de presión y no descartan acciones legales e institucionales para defender los derechos de los productores.

Deuda por etanol supera los Bs 160 millones

Según Concabol, existe un contrato firmado por Bs 263 millones para la compra de etanol; sin embargo, aseguran que hasta el momento se habría retirado menos del 15% del volumen comprometido.

Los productores señalan que, de ese volumen retirado, existe una deuda aproximada de Bs 160 millones, situación que estaría afectando también los pagos que reciben los cañeros por la calidad de su producción.

Advertencia del sector

Los productores responsabilizaron a las autoridades del área económica, hidrocarburos y desarrollo productivo por las consecuencias que pueda generar una interrupción de la zafra.

Mientras tanto, el sector espera una respuesta antes del plazo establecido para evitar mayores pérdidas en una de las actividades agrícolas más importantes de Santa Cruz.

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