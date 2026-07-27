El mercado cambiario informal en Bolivia experimentó este lunes 27 de julio una jornada de constante movimiento y volatilidad en sus cotizaciones, de acuerdo con el reporte de cierre del portal especializado dolarboliviahoy.com.

Comportamiento de la divisa informal

Tras una serie de fluctuaciones registradas desde las primeras horas de la jornada, la divisa extranjera finalizó las operaciones del día con los siguientes valores:

Compra: Bs 11.60

Venta: Bs 11.56

Así cierra el dólar paralelo este lunes 27 de julio en Bolivia

Evolución durante la jornada

El tipo de cambio paralelo mostró distintas variaciones a lo largo del día:

A las 06:00 horas: La moneda abrió con una cotización más alta, ubicándose en Bs 11.71 para la compra y Bs 11.62 para la venta.

A mediodía: Se registró una cotización de Bs 11.60 para la compra y Bs 11.55 para la venta, previo al cierre definitivo de las operaciones.

Tipo de cambio oficial

Por su parte, en el marco de la política de dólar flexible implementada por la institución, el Banco Central de Bolivia (BCB) estableció el tipo de cambio oficial para esta misma fecha en Bs 11.37.

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