Alcaldía de Cochabamba descarta incremento en la tasa de aseo tras decreto nacional

La Alcaldía de Cochabamba llevó tranquilidad a la ciudadanía este lunes al confirmar que no se registrará ningún tipo de incremento en la tarifa del servicio de aseo urbano, tasa que se cancela a través de las facturas de energía eléctrica.

La aclaración surge a raíz de la promulgación del Decreto Supremo 5660, que faculta de manera excepcional a los Gobiernos Autónomos Municipales a realizar ajustes económicos en los contratos de recojo de basura para garantizar la continuidad del servicio ante el alza de costos operativos.

Modificaciones internas y no ciudadanas

Juan José Ayaviri, director de Comunicación del GAMC, enfatizó que ni un solo centavo será cargado al bolsillo de los contribuyentes cochabambinos, explicando que los cambios normativos responden a un manejo administrativo interno de los contratos vigentes.

"Como en el caso de los servicios básicos que administra el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, por ejemplo, el agua, y ahora el caso que tiene que ver con la tasa de aseo (...) la ciudadanía tiene que estar tranquila porque no va a haber ningún tipo de modificación. No se va a modificar absolutamente ni un centavo", aseveró Ayaviri.

El funcionario detalló que los ajustes se realizarán en los vínculos contractuales que mantiene el municipio con empresas como EMSA y Cinva. Estos consisten en modificaciones presupuestarias y reasignaciones de ítems que ya no se utilizarán hacia otros gastos operativos prioritarios, tales como el combustible.

El alcance del Decreto Supremo 5660

El Decreto Supremo 5660, promulgado el pasado 21 de julio de 2026, otorga la potestad a los municipios del país para adecuar económicamente los contratos de recolección de residuos sólidos ante las fluctuaciones en los costos de transporte y operación.

No obstante, las autoridades municipales ratificaron que el municipio cochabambino asumirá dichos ajustes mediante optimización interna de recursos, protegiendo la economía familiar de los usuarios locales.

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